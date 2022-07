Warum der Aufbau für das Filmfestival in Ludwigshafen erneut für Ärger sorgt

Kommt Filmfestival, kommt Ärger. So könnte man verkürzt auf den Punkt bringen, was sich in Ludwigshafen seit Jahren immer wieder zu dieser Zeit des Sommers abspielt. Kaum beginnen die Aufbauarbeiten für die Großveranstaltung auf der Parkinsel, hagelt es Kritik von Naturschützern. Auch diesmal ist das so - obwohl es im Vorfeld zahlreiche Abstimmungsgespräche mit Stadt, Veranstalter und

...