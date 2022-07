Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Was beim Straßentheaterfestival in Ludwigshafen alles geboten wird: Drei Tage lang verwandelt sich die Ludwigshafener Innenstadt am Wochenende beim Straßentheaterfestival in eine große Bühne. Wo wird gespielt und wer tritt auf?

So war es bei den Toten Hosen auf dem Mannheimer Maimarktgelände: Bei hochsommerlicher Hitze feiern mehr als 28000 Fans beim Open Air auf dem Maimarkt die Jubiläumstournee der Toten Hosen. Feine Sahne Fischfilet und Thees Uhlmann bestreiten ein starkes Vorprogramm.

Schwerer Unfall nach Überholmanöver auf der B 39 bei Hockenheim: Bei einem Frontalcrash sind auf der Bundestraße ersten Angaben zufolge zwei Personen schwer verletzt worden. Ursache war offenbar ein Überholmanöver.

Warum Schüler auf der Fähre Neckarhausen in die Röhre schauen: Fahrten mit der Fähre der Gemeinde Edingen-Neckarhausen können ab September mit einer Wertkarte bargeldlos bezahlt werden, mit zehn Prozent Rabatt. Der beliebte Schülerblock wird zugunsten einer teuren Jahreskarte gestrichen.

Öffnungstermin für Supermarkt in Mannheim-Franklin: Rund 4500 Menschen wohnen aktuell im neuen Mannheimer Stadtteil Franklin. Sie warten schon lange auf einen provisorischen Supermarkt. Jetzt wurde erstmals ein konkretes Eröffnungsdatum genannt.

Betriebe im Südwesten spüren Corona beim Krankenstand: Die Corona-Zahlen steigen - auch im Südwesten. Das bekommen auch die Betriebe zu spüren. Legt die Pandemie die Unternehmen bald schon wieder lahm?

