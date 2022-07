Oberleitungsstörung: Chaos am Mannheimer Hauptbahnhof

Mannheim. Derzeit kommt es aufgrund einer Oberleitungsstörung zu Verspätungen und Ausfällen der Züge am Mannheimer Hauptbahnhof und in der Region. Wie eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn der Redaktion mitteilte, wird der Fernverkehr derzeit über Weinheim/ Heidelberg Richtung Süden umgeleitet, der Halt am Mannheimer Hauptbahnhof entfällt. Der Nahverkehr rollt Stück für Stück wieder an. Nähere Information liegen noch nicht vor.

Laut Informationen eines Mitarbeiters vor Ort warten unter anderem auch viele Schulklassen am vorletzten Tag vor den Sommerferien im Hauptbahnhof auf ihre Züge.