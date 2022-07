Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Abschied vom Goetheplatz - Festwochenende am Mannheimer Nationaltheater: „Auf zu neuen Ufern!“ - unter diesem Motto lädt das Nationaltheater auch heute noch zum Theaterfestam und in dem Haus am Goetheplatz ein, denn ab August beginnt dort die Generalsanierung.



Wie sich Heidelberg Die Neckarwiese in Heidelberg erlebt am Mittwoch ihren nächsten Stresstest. Dann beginnen in Baden-Württemberg die Ferien - traditionell Anlass für eine große Sause, die nicht überall große Freude bereitet.

Frank Berner verlässt das Deutsche Rote Kreuz Mannheim: Drastischer Einschnitt beim Roten Kreuz Mannheim, das auch die Bergstraße und den südlichen Rhein-Neckar-Kreis abdeckt: Nach 16 Jahren verabschiedete sich Präsident Frank Berner.

Warum die Wormser Nibelungen nachsitzen müssen: Eigentlich hätte das Ensemble der Nibelungenfestspiele in Worms am Montag frei gehabt. Jetzt wird die "Hildensaga" trotzdem gespielt. Grund ist ein bei den Wormser Festspielen höchst seltenes Ereignis.

Warum werden Kinderschänder nicht härter bestraft? Geht es um Kindesmissbrauch, empfinden viele Menschen die Gerichtsurteile immer wieder als zu milde. Zu Recht, sagt Amtsrichter Thorsten Schleif - und geht mit der deutschen Justiz und seinen Kollegen ins Gericht.

Bei Gerhard Batschak in Ladenburg kann man Bierbrauen lernen: Bier ist nicht gleich Bier: Ab August bietet Hobbybrauer Gerhard Batschak in seinem "Braucampus" in Ladenburg Kurse fürs Bierbrauen an. In der Feuerleitergasse in der Altstadt will er auch Bierverkostungen abhalten.

