Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Nach Unfall im Miramar Weinheim erfährt Öffentlichkeit wenig über 7-Jährige: Nun muss auch der Onkel des Mädchens schweigen: Wegen laufender Ermittlungen hat die Polizei dem Verwandten des Mädchens nahe gelegt, keine Statements mehr abzugeben. Über den Gesundheitszustand teilt auch die Polizei nichts mit.

Sprayen, Diskutieren und Reimen - so war das Mannheimer Jugendfestival "Fountain of Youth": Das Festival „Fountain of Youth“ hat 2000 Jugendliche auf den Alten Meßplatz in Mannheim gelockt. Die jungen Erwachsenen diskutierten mit Politikerinnen und Politiker, machten Sport und gestalteten Brückenpfeiler künstlerisch.

Badeunfall mit zwei Personen im Rhein - Rettungskräfte aus Mannheim und Ludwigshafen im Einsatz: Zwei Personen, die am Sonntagnachmittag im Rhein schwimmen waren, sind von einem Schiff abgetrieben worden. Einsatzkräfte aus Mannheim und Ludwigshafen sind zu ihrer Rettung angerückt.

So feierte das Weinheimer Café Central seinen 25. Geburtstag: Zum Jubiläum des Weinheimer Musikclubs Café Central veranstaltete Hausherr Michael Wiegand ein zweitägiges Festival. Die dort präsentierte Vielfalt unterstreicht die Bandbreite des Konzerthauses.

