Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball SV Waldhof 3:1 gegen Köln: Neidhart gleich in Feierlaune

Mit dem 3:1-Auftaktsieg gegen Viktoria Köln beschert der SV Waldhof Christian Neidhart einen gelungenen Einstand. Es lässt sich schon in Ansätzen erkennen, was der neue Trainer verändern will.