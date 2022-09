Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Beteiligungshaushalt: Eine halbe Million Euro für die Wünsche der Mannheimerinnen und Mannheimer. Noch bis 3.Oktober können Ideen für den Beteiligungshaushalt eingericht werden. Ein Vorschlag ist jetzt schon besonders beliebt.

„Arsch hochkriegen“ für Klimaschutz: Am Donnerstagabend erhielt Eckart von Hirschhausen in Mannheim den Stifterpreis der Evangelischen Landeskirche in Baden. Im "MM"-Interview erzählt der Arzt und Humorist, wie viel ihn mit Heidelberg und Mannheim verbindet.

Protest in Mannheim will Solidarität mit Frauen im Iran zeigen: „Jin, Jiyan, Azadi“ - Frauen, Leben und Freiheit. Unter diesem Motto will eine Kundgebung an diesem Freitag auf dem Mannheimer Paradeplatz die Frauen-Proteste im Iran unterstützen. Mit dabei ist ein bekannter Künstler.

Waldhof nach überraschendem Pokal-Aus in Osnabrück unter Druck: Bei seiner zweiten Reise in die Vergangenheit hofft Waldhof-Trainer Neidhart in Osnabrück auf drei Punkte. Dafür nimmt er in seiner Heimatstadt auch fliegende Bierbecher in Kauf.

Auftaktveranstaltung zur Helmut-Kohl-Stiftung mit prominenten Gästen: Die Stiftung hat in Berlin ihre Arbeit aufgenommen. Selbst Angela Merkel kam zur Auftaktveranstaltung. Doch eine Person bliebt der Veranstaltung fern.

Bei den Rhein-Neckar Löwen explodieren die Emotionen: Die Löwen gewinnen in der Handball-Bundesliga beim Bergischen HC mit 27:26. Das Siegtor fällt drei Sekunden vor Schluss. Damit bleibt die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze ohne Punktverlust.

„Er hat vielen ein Beispiel gegeben“: Eine große Trauergemeinde hat am Donnerstag in Ludwigshafen Abschied vom Ehrenbürger und langjährigen katholischen Dekan Erich Ramstetter genommen. Den Geistlichen verband eine tiefe Freundschaft mit Helmut Kohl.

Auf die Wallstädter Vereine kommt ein Problem zu: Beim Bau des Kultur- und Sportzentrums Wallstadt herrscht Zeitdruck– aber im Haushalt der Stadt ist kein Geld. Und das bisher genutzte DJK-Zentrum steht nur bis 2025 zur Verfügung.

Der Kletterturm auf Franlin - hier noch in Fertigstellung. © Christoph Bluethner