Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Evobus in Mannheim - IG Metall und Betriebsrat kündigen Widerstand gegen Verlagerungspläne an: IG Metall, Betriebsrat und Politik wollen sich entschieden gegen Einschnitte bei Evobus in Mannheim wehren. Was nun als nächstes passieren soll.

Von Jugendlichen bedroht und gedemütigt - Video aus Weinheim sorgt für Entsetzen: Ein Video, das in den sozialen Medien kursiert, zeigt Aggressivität unter Jugendlichen auf offener Straße. Sprachlos macht auch die Reaktion der Passanten - die einfach vorbeilaufen.

Reizgas auf Spielplatz? Mehrere Kinder in Mannheimer Neckarstadt verletzt: Auf einem Spielplatz am Neumarkt in der Mannheimer Neckarstadt sind am Freitag bei mehreren Kindern plötzlich Augenreizungen und Hustenreiz aufgetreten. Feuerwehr und Polizei untersuchen den Ort. Nun werden Zeugen gesucht.

Warnsignal außer Kontrolle - Mannheimer ZI sucht Menschen mit Schmerzen: Wie stoppt man Schmerzen, die Menschen an ihr Limit bringen? Forschende aus Mannheim untersuchen, welche geheimnisvolle Rolle die Seele beim Thema Schmerz spielt.

Die letzten ihrer Art im Südwesten - Feldhamster in Mannheim ausgewildert: Die Tiere sind extrem gefährdet und sollen dennoch in Mannheim überleben. Erneut sind in Straßenheim Feldhamster ausgewildert worden. Dabei haben die Nager nicht nur diesen Sommer einen neuen Feind.

Wie Neubau und Baumschutz in Mannheim-Neckarau zusammen funktionieren: Wo gebaut wird, müssen oft Bäume fallen - wie kürzlich in Feudenheim. Ein Bebauungsplan soll dies im Mannheimer Stadtteil Neckarau verhindern. Warum ein Privatinvestor - ganz ohne Vorschrift - beim Baumschutz Vorbild ist.

