Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Straßenbahnfahrerin in Mannheim von Passagierinnen beleidigt, bedroht und geschlagen: Eine Frau ist am Sonntagabend von zwei betrunkenen Passagierinnen sowohl verbal als auch körperlich angegriffen worden. Sie wurde bei der Attacke leicht verletzt.

Stiller geht’s (n)immer: Die Alte Feuerwache platzt beim Konzert der Sportfreunde Stiller aus allen Nähten. Und avanciert im Verlauf dieser gut zwei Stunden zu einem Hexenkessel der anderen Art.

Adler-Debütant Thiel mit besonderer Trophäe für den Papa: Die Adler Mannheim sind in der Deutschen Eishockey Liga weiter auf dem Vormarsch. Beim 6:3-Erfolg gegen die Nürnberg Ice Tigers begeisterte vor allem das erste Drittel die Fans - und Talent Simon Thiel, der erstmals traf.

Furioser Auftakt auf dem Heidelberger Schloss: Mit der westafrikanischer Kora-Harfe bringt Sona Jobarteh mit ihrer Band gambische Klänge in den Königssaal des Heidelberger Schlosses - und gestalltet so einen in vielerlei Hinsicht anspruchsvollen Auftakt zur 24. Ausgabe des Festivals.

Pilot stirbt nach Absturz von Kleinflugzeug im Odenwaldkreis: Am Montagmittag ist ein Mann in einem Waldgebiet bei Michelstadt tot geborgen worden. Warum seine Maschine abstürzte, war zunächst unklar.

