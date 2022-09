Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Geschäfte in Mannheim öffnen am Sonntag: Nach drei Jahren findet am kommenden Wochenende wieder der verkaufsoffene Sonntag in der Mannheimer Innenstadt statt. Was die Menschen erwartet, wann es los geht und wie man am besten hinkommt.

Schlösser und Gärten kämpfen gegen den Klimawandel: Es sei „eine dramatische Situation“. An verschiedenen Fronten kämpfen Monumente wie Schlösser und historische Gartenanlagen gegen den Klimawandel an. Dabei sind sie Opfer und Täter zugleich.

Ehemalige Shisha-Pavillons in Ludwigshafener Innenstadt sollen weichen: Der Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz in Ludwigshafen soll von einem "städtebaulichen Missstand" zu einem attraktiven Aufenthaltsort werden. Wie das gelingen soll, hat die Stadt jetzt erstmals präsentiert.

Pro Familia Mannheim fordert Entkriminalisierung von Abtreibung: Am heutigen Safe Abortion Day - dem internationalen Tag für sichere Abtreibung - macht auch Pro Familia Mannheim auf die Missstände im deutschen System und Ländern weltweit aufmerksam. Sie erklären, was sich ändern muss.

Waldhof vor belastetem Neustart: Vor der Partie in beim VfL Osnabrück befördert sich der Mannheimer Drittligist SV Waldhof selbstverschuldet in ein massives Stimmungstief. "Das sorgt nicht für zusätzliches Selbstbewusstsein", bestätigt Sportchef Tim Schork.

Bei "Pop im Quadrat" in Mannheim rappt Nora OG im Stil von Seeed: Vor ihrem Auftritt am 1. Oktober auf den Mannheimer Kapuzinerplanken erklärt die Popakademikerin, warum sie ihre Haare abrasiert hat, weshalb Reggae ihren Rap-Stil beeinflusst und was ihr Pippi Langstrumpf und Harry Potter bedeuten.

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!