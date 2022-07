Rhein-Neckar. Was war los am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das hat die Stadt am Mannheimer Verkehrsversuch verändert: In den Quadraten Mannheims ist in den letzten Monaten viel passiert: Neue Sitzgelegenheiten und Leitschwellen oder neue Spot-Parklets zählen zu den Nachbesserungen des städtischen Verkehrsversuchs. Bei Teilen des zuständigen Bezirksbeirats Innenstadt sorgen manche Veränderungen aber für Ärger

Drei-Euro-Ticket in Heidelberg Einen Monat lang beliebig oft mit Bus und Bahn fahren und dafür nur drei Euro zahlen: Der Heidelberger Gemeinderat hat ein neues Monatsticket ins Leben gerufen, dass Schüler, Familien und Senioren zu Gute kommen soll. Besonders eine Fraktion im Gemeinderat ist mit dieser Entscheidung nicht zufrieden.

SV Waldhof schlägt vor dem Start auf dem Transfermarkt zu - und gibt neue Nummer 1 bekannt: Der SV Walhof Mannheim hat zwei Tage vor Saisonstart noch einmal seinen Kader aufgestockt und einen einmaligen deutschen U18-Nationalspieler geholt. Das war jedoch nicht die einzige Entscheidung, die Trainer Christian Neidhart diese Woche getroffen hat.

Städtetag in Heidelberg: Kommunen wollen Klimaschutz vorantreiben: Eine der wichtigsten Forderungen der Städte des Südens: mehr Geld. Der Heidelberger OB Eckhart Würzner kritisierte zudem, wie lang es derzeit dauert, bis klimafreundliche Projekte umgesetzt werden.

Transition mit Höhen und Tiefen - Mannheimerin beim 24-Stunden-Rennen: 24 Stunden Rad fahren und dabei möglichst viele Runden schaffen. Für viele mag das wie ein sportlicher Albtraum klingen, für die Mannheimerin Ilka Kaufmann ist es mehr als nur ein Sport. Zum vierten Mal tritt sie beim 24-Stunden-Radrennen auf dem Nürburgring an davon zum zweiten Mal als Frau.

Mannheimer Palazzo präsentiert Menü für neue Spielzeit: Am 23. Oktober startet das Mannheimer Plazzo in seine neue Spielzeit - am neuen Ort auf dem Taylor-Gelände. Wir zeigen, was sich Starkoch Harald Wohlfahrt ausgedacht hat.

Heidelberger Druckmaschinen: Aktionäre vermissen Dividende: Nach rund zwei Jahren radikaler Sanierung kann Heidelberger Druckmaschinen auf der Hauptversammlung wieder positive Nachrichten verkünden - doch es gibt auch Kritik.

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren