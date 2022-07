Rhein-Neckar. Was war los am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tödlicher Badeunfall im Rheinauer See - 53-Jähriger im Krankenhaus verstorben: Ein 53-jähriger Mann konnte sich am Freitagabend im Rheinauer See nicht mehr über Wasser halten und ist untergegangen. Anschließend ist er am frühen Samstagmorgen im Krankenhaus verstorben.

Kurzentschlossen zu den Toten Hosen in Mannheim: Für das Mini-Festival Campino & Co., Feine Sahne Fischfilet und Thees Uhlmann auf dem Maimarktgelände gibt es noch Karten an der Tageskasse ab 14 Uhr. Einlass ist um 16.30 Uhr, die Konzerte starten um 18 Uhr. Die Hosen beginnen um 20.15 Uhr.

Lindenhof feiert im Lanz-Park – Gringo Mayer singt am Samstagabend: Nach Pandemie bedingten Ausfällen in den vergangenen Jahren kann das Lanz-Park Fest im Mannheimer Stadtteil Lindenhof endlich wieder stattfinden. Samstagabend singt hier Wahl-Mannheimer Guido Mayer ab 21 Uhr auf kurpfälzisch.

Die Kuh ist nicht lila - FarmCon im Mannheimer John Deere-Forum: Auf der Farmcon22 stellt die Softwarefirma Giants die neuen Entwicklungen bei ihrem Landwirtschaftssimulator vor. Die Veranstaltungsteilnehmer sind begeistert.

Yona Kims „Ring“-Versuche aus der Zukunft am Nationaltheater: Yona Kims „Siegfried“ ist dank großartiger musikalischer Leistungen und obwohl die Regisseurin mit einer steten Vermeidungsstrategie arbeitet ein Erfolg - "Der Ring des Nibelungen" am Nationaltheater Mannheim nimmt Fahrt auf.

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren