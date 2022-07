Rhein-Neckar. Was war los am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Teilspielplan des Nationaltheaters Mannheims steht fest: Ab 22. Juli gibt es Karten für die neue Spielzeit des Mannheimer Nationaltheaters. Es ist die erste Spielzeit an "Interimsspielstätten", weil das Spielhaus am Goetheplatz nun ab August bis ins Jahr 2027 generalsaniert wird.

Kind in Weinheimer Miramar fast ertrunken - Zeugen gesucht: Im Weinheimer Miramar verhindert ein aufmerksamer Badegast am Sonntag Schlimmeres, als er ein regungslos unter Wasser treibendes Kind im Becken sieht und sofort handelt. Das Freizeitbad selbst und die Polizei äußern sich daraufhin unterschiedlich zu dem Unfall.

Das war der Start der weltweiten "Schwarzen Akademie" in Mannheim: Das Wissen der schwarzen Community sichtbarer machen. Das klingt erstmal abstrakt. Doch genau, dass ist das Ziel der weltweiten "Schwarzen Akademie" in Mannheim, die nun gestartet ist. Ein Perspektivwechsel, der unter die Haut geht.

"Garten der Partnerstädte" im Luisenpark ist geöffnet: Entstanden für die Buga 2023 und ab sofort auch für das Publikum geöffnet: Junge Menschen aus acht Partnerstädten Mannheims haben den "Garten der Partnerstädte" in einem einwöchigen Sommercamp mitgestaltet.

Annalena Baerbock diskutiert bei SAP über IT-Sicherheit: Die Bundesregierung will den Schutz der IT-Infrastruktur ins Zentrum einer künftigen Nationalen Sicherheitsstrategie rücken. Wie das zu erreichen ist, darüber sprach Annalena Baerbock (Grüne) mit SAP-Chef Christian Klein.

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten am Abend für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren