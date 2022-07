Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Feuerwehren im Großeinsatz: Die Feuerwehren in der Region haben ein arbeitsreiches Wochenende. An vielen verschiedenen Stellen brachen größere Brände aus. Dabei war allerdings vermutlich nicht immer die trocken-heiße Witterung die Ursache.

Außenministerin Baerbock auf Besuch bei SAP Nationale Sicherheit ist heute längst mehr als eine Frage von militärischer Stärke und Diplomatie - auch Cybersicherheit spielt eine zentrale Rolle. Annalena Baerbock hat sich dazu mit SAP-Chef Christian Klein ausgetauscht.

Vermisster Mann mit 70 bis 80 Vögeln aufgefunden: Auf der Suche nach einem vermissten Mann hat die Polizei etliche Tiere in einer Mannheimer Wohnung sichergestellt. Der 77-Jährige befand sich in einer hilflosen Lage.

"Lange Nacht" in Technoseum, Planetarium und in den SWR-Studios: Alle kennen das Technoseum, das Planetarium oder den SWR, aber wie kommt die Lokomotive voran, was lesen wir aus einem Sternenhimmel und wo werden die Nachrichten aufgezeichnet? Anworten dazu gab es bei der "Langen Nacht".

Heidelberger SPD führt Verhandlung über Parteiausschluss von Gerhard Schröder: In Hannover hat das mit Spannung erwartete Parteiordnungsverfahren der SPD gegen den früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder begonnen. Formal sind die Heidelberger Genossen in diesem Verfahren Verhandlungsführer.

