Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bis zu 1,4 Milliarden Euro - Ludwigshafen legt Kostenberechnung für Hochstraßenprojekte vor: Die Erneuerung des Hochstraßensystems in Ludwigshafen sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Am kommenden Montag stellt die Stadt nun erstmals konkrete Kostenberechnungen für das Projekt vor. So könnten sich die Gesamtkosten, anders wie im Dezember 2021 geplant, verdoppeln.

Kachelmann keilt: Ludwigshafen schreibe seine Bürger in den Tod: Der Moderator und Meteorologe Jörg Kachelmann kritisiert die Stadt Ludwigshafen bei Twitter für ihre Informationen über richtiges Lüften an den heißen Tagen. Aber was ist denn so gefährlich, wenn die Fenster zu sind?

Diese Tipps gibt die Stadt Mannheim für heiße Sommertage: Die nächste Hitzewelle kommt in die Region und mit ihr Gefahren wie Hitzschlag und Dehydrierung. Die Stadt Mannheim hat deswegen eine Broschüre mit kühlen Tipps für heiße Sommertage veröffentlicht.

Hätten die Mannheimer Stadtdekane Christian Linder und seine Frau getraut? Die Hochzeit von Bundesfinanzminister Christian Lindner und seiner Franca Lehfeldt sorgte für reichlich Diskussion. Beide sind keine Kirchenmitglieder, ließen sich dennoch kirchlich trauen. Unsere Redaktion hat die beiden Mannheimer Stadtdekane gefragt: Würden sie Paare trauen, die keine Mitglieder sind?

Neuer Verteidiger für den SV Waldhof: Der SV Waldhof Mannheim ist wenige Tage vor dem Saisonstart gegen den FC Viktoria Köln nochmals auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Das ist der neue Mann.

Spielplan steht: Rhein-Neckar Löwen starten mit Heimspiel: Für die Rhein-Neckar Löwen geht es am 3. September wieder in der Handball-Bundesliga los. Der erste Gegner schnitt in der vergangenen Saison besser ab als die Löwen.

Wie lebt es sich in einem Gemeinschafts-Wohnprojekt? Zu Besuch in der "WoGe" in Heidelberg: Wer in das Gemeinschafts-Wohnprojekt "WoGe" in der Heidelberger Südstadt einziehen möchte, hat Pech: Alle Wohnungen sind vergeben. Eine Warteliste gibt es nicht. Warum die Bewohnerinnen sagen, dass sie alle hier wohnen bleiben wollen.

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren