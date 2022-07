Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Backstage bei Udo Lindenberg in Mannheim: Rock 'n' Roll, Nachhaltigkeit, Panikfamilie: Früher Tanzen vor der Show und ein Fußbad, heute Dehnübungen - Udo Lindenberg ist auf Tour in Mannheim und zeigt, was sich bei seiner Panikfamilie und ihm seit Corona verändert hat. Die MM-Redaktion durfte einen Blick hinter die Kulissen werfen und erfuhr auch, wie der Rocker sein Herzensthema „Nachhaltigkeit“ in die Tat umsetzt.

Wenn putzige Gesellen zum nervigen Alptraum werden: Sie wühlen in Mülltonnen nach Essbaren und spielen in Kaminen Fangen: Waschbären sind hierzulande stark verbreitet. Sie und andere sogenannte invasive Arten könnten heimische Tiere gefährden. Wie bedrohlich die Situation in Mannheim und der Region ist, beantwortet Mannheims Naturschutzbeauftragter Gerhard Rietschel.

Mannheimer Realschul-Leiter Köhler begreift Konkurrenz als Chance: An der Feudenheim-Realschule hat er mit der Aufnahme geistig behinderter Kinder Pionierarbeit geleistet: Stefan Köhler. Er berichtet von einer "Riesen-Herausforderung". Und davon, wie sie ihn persönlich weitergebracht hat.

Film der Woche: Scham, Sex, Sinnlichkeit - ein Kammerspiel im Hotelzimmer: Emma Thompson betrachtet sich nackt im Spiegel - in „Meine Stunden mit Leo" wirft die Regisseurin Sophie Hyde einen Blick auf die weibliche Lust, wird dabei aber nie voyeuristisch.

Brutaler Überfall und Falschgeld - Prozess am Landgericht Heidelberg gegen zwei Männer: Wegen versuchter räuberischer Erpressung müssen sich zwei Männer am Montag weiter vor dem Heidelberger Landgericht verantworten.

Tödlicher Verkehrsunfall in Worms - flüchtiger Autofahrer festgenommen: Ein flüchtiger Unfallfahrer, der für den Tod eines Fußgängers am vergangenen Donnerstag in Worms verantwortlich sein soll, ist an der bulgarischen Grenze festgenommen worden und befindet sich in Haft.

Gemeinde-Jubiläum in Neckarhausen: Siegerin des Logo-Wettbewerbs steht fest: Im Juli 2023 soll in Neckarhausen ordentlich das 1250-jährige Bestehen gefeiert werden. Die Vorbereitungen laufen bereits. Am Montag wurde das Jubiläumslogo vorgestellt - eine Tochter der Gemeinde hat es entworfen.

