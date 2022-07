Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erste Testspiel-Niederlage für den SV Waldhof Ausgerechnet der Ex-Mannheimer Kevin Koffi trifft für den SV Elversberg. Der SVW spielt müde und ohne Ideen.

Funkt’s beim Speed-Dating in Mannheim?: Kann man so die wahre Liebe finden? Wie es sich anfühlt, beim Speed-Dating in Mannheim zehn völlig fremde Männer in zwei Stunden zu treffen. Ein Selbstversuch.

Mann in Ludwigshafen krankenhausreif geschlagen: Acht junge Männer schlagen 24-Jährigen in der Innenstadt zusammen. Von den mutmaßlichen Tätern fehlt jede Spur.

Warum König Bansah aus Ludwigshafen jetzt auch Winzer ist: Regent, Automechaniker, Buchautor. Der demnächst 74-Jährige Céphas Bansah hat ein bewegtes Leben. Am Freitag kam ein weiteres Kapitel hinzu.

Auch Verbindungen nach Mannheim von Beeinträchtigungen betroffen: Alle ICE- und EC/IC-Züge zwischen Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe und Ulm mit Halt in Stuttgart mussten wegen einer Oberleitungsstörung am Stuttgarter Hauptbahnhof umgeleitet werden. Die Einschränkungen ziehen sich laut Deutscher Bahn bis in die Abendstunden.

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!