Tödlicher Verkehrsunfall in Worms - flüchtiger Autofahrer festgenommen

Worms. Ein flüchtiger Unfallfahrer, der für den Tod eines Fußgängers in Worms verantwortlich sein soll, ist festgenommen worden und befindet sich in Haft. Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnte der 24-jährige Unfallverursacher mit deutscher Staatsbürgerschaft am Samstag beim Versuch des Grenzübertritts von Serbien nach Bulgarien durch die bulgarischen Behörden auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls festgenommen werden.

Der 24-Jähriger Wormser soll am vergangen Donnerstag, 7. Juli, mit stark überhöhter Geschwindigkeit die Ludwigstraße in Worms befahren haben. Dort kollidierte er in einem Kreuzungsbereich mit dem zeitgleich die Fahrbahn überquerenden 52-jährigen Fußgänger. Dieser erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an. Gegenstand ist insbesondere die Konstellation der zum Unfallzeitpunkt geschalteten Lichtzeichenanlage sowie die zum Tatzeitpunkt gefahrene Geschwindigkeit.