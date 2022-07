Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Gleiserneuerung auf der Kurpfalzbrücke – Umleitung der Straßenbahnlinien: Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) erneuert von Montag, 18. Juli, bis voraussichtlich 12. September 2022 einen weiteren Gleisabschnitt auf der Kurpfalzbrücke. So werden die Straßenbahnlinien umgeleitet.

Urteil im Frankenthaler Raserprozess: Drei Personen kamen bei dem Unfall im September 2020 in Weisenheim am Berg ums Leben. Nun hat die zweite Strafkammer am Landgericht Frankenthal den Unfallverursacher verurteilt - aber nicht in allen Anklagepunkten.

SV Nikar in Heidelberg erklärt Kitakindern das Wasser: Immer weniger Schulkinder können schwimmen - auf diese gefährliche Entwicklung weist regelmäßig die DLRG hin. Der Schwimmverein Nikar in Heidelberg hat ein Projekt für Kitas gestartet. "Bitte kräftig blubbern" gehört dazu.

PETA fordert Verbot von Brieftauben-Wettflügen eines Ludwigshafener Vereins: 527 Kilometer sollen rund 400 Tauben am Samstag von Frankreich nach Ludwigshafen zurücklegen. PETA kritisiert den sogenannten Taubenauflass, bei dem Vögel aus weiter Entfernung ihren Schlag wiederfinden müssen.

