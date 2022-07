Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Stadtteilfest in Mannheim-Franklin: Die Bewohner im neuen Mannheimer Stadtteil Franklin verstehen zu feiern: Das erlebten gut 3000 Besucher auf Einladung der städtischen Entwicklungsgesellschaft MWSP auf dem Platz an der Sport Arena.

Udo Lindenberg in der Mannheimer SAP-Arena: Zweimal rockt er die SAP Arena und überzeugt die zahlreichen Besucher restlos: Udo Lindenberg hat mit seinem Doppelkonzert in Mannheim keinen Zweifel aufkommen lassen, dass mit ihm und seiner Sonderklasse noch zu rechnen ist.

Zweimal rockt er die SAP Arena und überzeugt die zahlreichen Besucher restlos: Udo Lindenberg hat mit seinem Doppelkonzert in Mannheim keinen Zweifel aufkommen lassen, dass mit ihm und seiner Sonderklasse noch zu rechnen ist. Auftakt von Kims "Ring des Nibelungen" am Nationaltheater Mannheim: Mit zehnminütigem Beifall, Jauchzern und einigem Jubel haben die Menschen im endlich wieder einmal voll besetzten Mannheimer Opernhaus den ersten Teil des Großprojekts "Der Ring des Nibelungen" gefeiert. Den meisten Applaus erhielten Generalmusikdirektor Alexander Soddy und Bariton Joachim Goltz (Alberich).

Jakob Köllhofer kündigt Rücktritt als Programmchef des Deutsch-Amerikanischen Instituts Heidelberg für 2024 an: Nach mehr als 45 Jahren endet am Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI) in zweieinhalb Jahren eine Ära: Jakob Köllhofer, langjähriger Direktor und aktuell Programmchef, beendet seine aktive Zeit. In einem anonymen Schreiben hatten Beschäftigte im Frühjahr seinen Rücktritt gefordert.

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren