Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

„Bezahlbaren Wohnraum erhalten“ wollen Mieter in der Mannheimer Neckarstadt: Mieterinnen und Mieter in der Mannheimer Neckarstadt-Ost haben ein gemeinschaftliches Wohnprojekt gegründet, um bezahlbaren Wohnraum zu erhalten. Nun hoffen sie auf Unterstützung - auch durch die Stadt Mannheim.

Schüler und Lehrer aus Maxdorf nach Rückkehr abgeschottet: Eine Aufarbeitung der Rettung vom Heuberggrat im österreichischen Kleinwalsertal soll es erst ab der kommenden Woche geben. Inzwischen hat auch die Bildungsministerin Hilfe angeboten.

Mannheimer Oberbürgermeister Kurz positiv auf Corona getestet: Oberbürgermeister Peter Kurz hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Aktuell befindet sich der Mannheimer OB im Ausland in Isolation.

Sexuelle Belästigung in Straßenbahn der Linie 5 zwischen Edingen und Mannheim: Wegen des Verdachts, ein Sexualdelikt begangen zu haben, ermittelt die Polizei in Mannheim gegen einen 26-jährigen Mann. Er soll am Dienstag, 17. Mai, in einer Bahn der Linie 5 mehrere weibliche Fahrgäste sexuell belästigt haben.

80-jährige Mannheimerin hilft Geflüchteten und findet dabei Freundschaft: Eine Vermieterin aus Mannheim nimmt Familien aus der Ukraine auf und sorgt damit für eine „Win-win-Situation“ in schweren Zeiten. Erst hatte sie Angst vor ihrer eigenen Courage - doch dann entstehen Freundschaften.

Kohl-Witwe bleibt bei Grab-Debatte stur: Fünf Jahre nach dem Tod von Altkanzler Helmut Kohl ist die Stätte in einem unvollendeten Zustand - zum Missfallen der Oberbürgermeisterin. Wollte Kohl vielleicht gar nicht auf dem Speyerer Friedhof beigesetzt werden?

Genesis Owusu überstrahlt alles beim lockeren Aufgalopp des Mannheimer Maifeld Derbys: Am Donnerstag hielt sich der Anfang beim Indie-Pop-Festival auf dem Maimarktgelände noch in Grenzen. Heute werden 4000 Fans erwartet, fürs Wochenende gibt es noch Karten an der Tageskasse.

Wie ein in Ludwigshafen eingesetzter Netzhautchip die Sehkraft einer Patientin wiederherstellt: Altersbedingte Makuladegeneration (AMD) hat eine 78-Jährige fast vollständig erblinden lassen. Am Klinikum Ludwigshafen wurde ihr ein Chip implantiert, der vielen Patienten Hoffnung geben könnte. Ein Besuch.

