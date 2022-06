Sexuelle Belästigung in Straßenbahn der Linie 5 zwischen Edingen und Mannheim

Rhein-Neckar. Wegen des Verdachts, ein Sexualdelikt begangen zu haben, ermittelt die Polizei in Mannheim gegen einen 26-jährigen Mann. Er soll am Dienstag, 17. Mai, nach 19 Uhr, in der Bahn der Linie 5 zwischen den Haltestellen Edingen-Bahnhof und dem OEG-Bahnhof in Mannheim-Seckenheim, mehrere weibliche Fahrgäste sexuell belästigt haben, wobei er offenbar mit seinem entblößten Glied an die Frauen herantrat und sie zu sexuellen Handlungen aufforderte.

Der Fahrer der Straßenbahn hatte nach Angaben der Polizei bereits kurz nach der Haltestelle Edingen-Bahnhof die Beamten verständigen lassen, dass der 26-Jährige zunächst in der Bahn rauchte, Alkohol trank und die ausschließlich weiblichen Fahrgäste anpöbelte. Auf der Fahrt in Richtung Mannheim spitzte sich die Situation schließlich derart zu, dass es zu den sexuellen Übergriffen kam.

Die alarmierte Polizei nahm den 26-Jährigen gegen 19.30 Uhr an der OEG-Haltestelle in Seckenheim vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann, der bereits wegen anderer Delikte in Erscheinung getreten war, wieder auf freien Fuß gesetzt.

Polizei sucht Geschädigte und Zeugen

Nach Eintreffen der beiden Streifen am OEG-Bahnhof hatte sich lediglich eine Frau als geschädigte Zeugin den Ermittlern zur Verfügung gestellt. Alle anderen Frauen hatten, so Auswertung der Videoaufzeichnung, fluchtartig die Bahn verlassen.

Sämtliche Insassen der Bahn, die an diesem Abend mit der Bahn der Linie 5 unterwegs waren und aufgrund der Ereignisse in der Bahn diese spätestens an der OEG-Haltestelle in Seckenheim verließen, sind für die Ermittler der Dezernats Sexualdelikte wichtige Zeugen und werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.