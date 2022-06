Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

9-Euro-Ticket sorgt für bis zu 25 Prozent mehr Fahrgäste: Insgesamt ist am Pfingstwochenende wie erwartet deutlich mehr los gewesen in den Bussen und Bahnen der Region. Das ganz große Chaos ist ausgeblieben, aber phasenweise benötigten Fahrgäste eine Menge Geduld.

Laut Grünen-Politikerin Zimmer ist Einzelhandel auf dem Holzweg: Die Vekehrsstaatssekretärin Elke Zimmer unterstützt den Verkehrsversuch in Mannheim. Autofahrer und Handel müssten sich umstellen. In den Städten lebten viele Menschen, für die weniger Autos ein Gewinn wären.

Kritik an GAG-Wohnprojekt in Ludwigshafen: Die GAG plant in der Ludwigshafener Gartenstadt eine Anlage mit 33 Wohnungen. Dafür müsste ein Grünstreifen weichen, den viele Vögel als Brutstätte nutzen. Naturschützer fordern eine Planänderung.

Hässlichste Stadt? Streit um Motto-Führungen durch Ludwigshafen: Die Stadtratsfraktion Forum und Piraten kritisiert die Ugliest City Tours durch Ludwigshafen. Diese kokettieren seit Jahren mit dem Titel "Hässlichste Stadt Deutschlands".

Kollegen, Weggefährten und Rivalen huldigen Löwe Schmid: Andy Schmid hat die Handball-Bundesliga zwölf Jahre geprägt. Am Mittwoch wird er nach dem Spiel gegen den THW Kiel von den Löwen verabschiedet. So nahmen langjährige Weggefährten, Mitspieler und Rivalen den Schweizer wahr.

Seltene Exponate erinnern an Zeiten der US-Armee in Mannheim: Das Zeitgeschichtliche Museum erinnert an die amerikanischen Befreier in Mannheim nach 1945. Dirk Schulz hat besonders seltene Stücke aus US-Kasernen gerettet. Nun sucht er Material zur Hitlerjugend.

Wie Özcan Cosar im Mannheimer Rosengarten mit Klischees spielt: Bei zwei ausverkauften Auftritten fragt sich der schwäbisch-türkische Comedy-Star, ob Q4, 87 eine Adresse oder irgendwas mit Tetris ist.



Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Im neuen Newsletter “MM Business Class” informiert Sie die Wirtschaftsredaktion des "Mannheimer Morgen" über die wichtigsten Wirtschaftsnachrichten aus Mannheim und der Region. Jetzt kostenfrei anmelden und jeden Mittwoch den Newsletter “MM Business Class” erhalten!

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2