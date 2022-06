Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Kleinflugzeug in Worms abgestürzt - 49-Jähriger tot: Auf dem Flugplatz in Worms ist am Donnerstagnachmittag ein Kleinflugzeug abgestürzt und in Flammen aufgegangen. Die Polizei hat erste Ermittlungsergebnisse veröffentlicht.

Mannheims Stadtrat Sprengler über Czernowitz-Besuch - "Reise war richtig": Die Reise war im Vorfeld umstritten. Nun ist der Czernowitz-Tross um Grünen-Stadtrat Markus Sprengler zurück in Mannheim. Im Gepäck hat er Erkenntnisse, die nun in die Stadtverwaltung getragen werden sollen.

Schüler aus Maxdorf - Wer trägt Kosten für 36 Hubschrauberflüge bei Bergrettung: Nach dem dreistündigen Einsatz zur Rettung einer Maxdorfer Schülergruppe in den Vorarlberger Alpen geht es nun um Fragen der Verantwortung.



Wasserspiele und Schulbus-Imbiss im "Anderen Park" in der Heidelberger Südstadt: Mit sechs Hektar Fläche ist der "Andere Park" größer als die beliebte Neckarwiese in Neuenheim. Die Bürger erobern ihre neue Freizeitfläche Stück für Stück - besonders die Spielplätze sind schon sehr beliebt.

Von Kontrast-Poller bis Freizeitbörse - Wie Mannheim in Zukunft Barrieren abbauen könnte: Eine MVV-Turmanzeige, die bei einem Katastrophenfall Gehörlose warnt, anstatt Werbung auszuspielen? Nur eine Idee von vielen aus dem Handlungskonzept für mehr Barrierefreiheit in der Stadt, das der Gemeinderat beschloss.

Sexualdelikt am Vogelstangsee? Mann nach Angriff auf 25-Jährige flüchtig: Ein Fahrradfahrer soll am Mittwoch eine 25-Jährige am Mannheimer Vogelstangsee angesprochen und sexuell berührt haben. Nun sucht die Polizei nach dem Mann, der nach dem Vorfall geflüchtet ist.

Das Mannheimer Eishockey trauert um Peter Ascherl: Peter Ascherl gehörte zur Mannheimer Mannschaft, die 1980 die Deutsche Meisterschaft nach Mannheim holte. Am Sonntag starb der ehemalige Stürmer im Kreis seiner Familie in Toronto.

Mann entblößt sich vor Kindern nahe Ernst-Reuter-Schule in Ludwigshafen: Ein Mann hat sich am Sonntag vor zwei Kindern in Ludwigshafen in schamverletzender Weise entblößt. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

