Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Schülergruppe aus Maxdorf setzt Klassenfahrt nach Bergrettung fort: Trotz mancher Panikattacke sehen Betreuer eines Kriseninterventionsteams keine bleibenden Narben bei den 12- bis 14-jährigen Jugendlichen aus dem Raum Ludwigshafen. Die Lehrer wollen nun "niederschwellige Aktiviäten" anbieten.

Unzertrennlich bis zum Schluss: Warum die zwei Jersey-Rinder Heidi und Klara ihr langjähriges Zuhause auf dem Bauernhof im Mannheimer Luisenpark verlassen müssen. Und welche Tiere bald wieder im Park zu sehen sind.

Waldhof-Wiedersehen mit Conrad und Sulejmani: Mit sieben neuen Clubs und einigen alten Bekannten startet die 3. Liga in die nächste Saison. Der SV Waldhof trifft unter anderem auf Aufsteiger SV Elversberg - mit Kevin Conrad.

Sogar Einsturz der Kuppel des Speyerer Doms war nicht ausgeschlossen: Der Erhalt des Europäischen Kaiserdoms ist eine Aufgabe, die nie wirklich endet. Die junge Dombaumeisterin Hedwig Drabik habe in der aktuellen Sanierungsmaßnahme quasi ihre erneute Meisterprüfung hingelegt, lobte Domkustos Christoph Kohl.

Heidelberg, Worms und Bautzen sind seit drei Jahrzehnten verbunden: Mit Sport und Jugendbegegnungen ist der Anfang gemacht worden. Inzwischen sind die drei Städte miteinander städtepartnerschaftlich verbunden.

Energiespartipps für den Alltag: Energiesparen schont die Umwelt und den Geldbeutel - der Energieversorger MVV und die Klimaschutzagentur Mannheim zeigen in einem digitalen Seminar, wie das mit einfachen Mitteln im Haushalt gelingt. Die Tipps im Überblick.

Mit Kunst eine Welt eröffnen: Kim Behm und Yvonne Vogel leiten seit einem Jahr das Kunsthaus Port 25 im Mannheimer Jungbusch als Doppelspitze. Ihr konzentriertes Programm kombiniert und vernetzt regionale und überregionale Kunstpositionen.

Der „Boss“ Bruce Springsteen rockt 2023 erstmals den Hockenheimring: Der Vorverkauf für Bruce Springsteens bisher größtes Konzert in der Region startet mit Exklusivaktionen am Freitag. Offiziell am Montag, 13. Juni.

