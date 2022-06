Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Warum ein Gutachten den Katzen-Lockdown in Walldorf als rechtswidrig einstuft: Der Tierschutzverein Wiesloch-Walldorf hat Widerspruch gegen die Ausgangssperre von Freigänger-Katzen in Walldorf eingelegt. Ein Gutachten hält die Verordnung zum Schutz von Haubenlerchen für rechtswidrig.

Kleine Preise - großer Ärger: Die Energiepreissteuersenkung ist an Mannheims Zapfsäulen teils deutlich spübar. Doch für Tankstellenbesitzer ist die Maßnahme ein Ärgernis. Auch ist nicht jeder Autofahrer glücklich über die Preissenkung.

Nächste Sperrung in Mannheim: Ab dem frühen Freitagmorgen ist in Mannheim ein weiterer Verkehrsknotenpunkt gesperrt. Auf der Kaiserring-Kreuzung werden bis zum darauffolgenden Dienstag Schienen verlegt. Wir erklären, wo die Autos genau fahren können.

Was die Wandbilder am neuen Lisette-Hatzfeld-Platz bedeuten: Acht Frauengestalten von Mehrdad Zaeri und Christina Laube zieren die beiden Bunker am neu getauften Platz im Mannheimer Stadtteil Almenhof. Jetzt wurden die Kunstwerke feierlich eingeweiht.

Ursache von Tod nach Polizeieinsatz in Mannheim noch unklar: Warum starb ein Mann nach einem Polizeieinsatz in Mannheim? Auch Wochen später gibt es noch viele Fragezeichen. Die Beamten werten über 120 Eingänge von Privatleuten im Videoportal aus.

Großes Bedauern über Kapp-Schließung in Edingen: Die Schließung der Bäckerei Kapp in Edingen schlägt hohe Wellen. Auf der „MM"-Facebookseite gab es viele Kommentare. Der Tenor: Die Schließung ist ein herber Verlust.

„Alle sind glücklich, ihr Leben zurückzuhaben“: Die irische Pop-Band Simple Minds tritt am 14. Juni beim Zeltfestival Rhein-Neckar in Mannheim auf. Sänger und Gründungsmitglied Jim Kerr spricht im Interview über 40 Jahre Bandgeschichte.

"The Outfit" - maßgeschneiderte Anzüge für die Mafia: Mark Rylance schneidert im Kriminalkammerspiel „The Outfit“ Anzüge für die Mafia und spinnt dabei ganz eigene Fäden.

