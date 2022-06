Mit Songs wie „Don’t You (Forget About Me)“ oder „Belfast Child“ schrieben sie Pop-Geschichte. Jetzt feiern Sänger Jim Kerr und Gitarrist Charlie Burchill mit ihrer Band Simple Minds „40 Years of Hits“ (40 Jahre Hits). Am 14. Juni sind die Musiker auf ihrer gleichnamigen Tour beim Zeltfestival Rhein-Neckar in Mannheim zu Gast. Wir sprachen mit Jim Kerr über besondere Momente in diesen 40

...