Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Weltkriegsbombe in Mannheim erfolgreich entschärft: Die Fliegerbombe am Hans-Reschke-Ufer ist erfolgreich entschärft worden. Nach einer halben Stunde hatten die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes den 250 Kilogramm schweren Blindgänger unschädlich gemacht.

Klimaschützer werfen Mannheimer Energieversorger MVV Greenwashing vor: Die MVV bezeichnet sich als „Treiber der Energiewende“. Klimaschützer unterstellen dem Konzern dagegen Greenwashing. Am Mittwoch soll in Mannheim demonstriert werden.

Porsche-Fahrer überschlägt sich bei Einparkversuch: Ein Porsche-Fahrer hat sich am Dienstagnachmittag in Mannheim beim Versuch einzuparken mit seinem Auto überschlagen. Der Autofahrer wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Pendler und Anwohner in Mannheim-Rheinau genervt: Dauerbaustelle und Vollsperrung der Ortsumgehung im Westen, Bauarbeiten auf der B 36 im Osten - da geht's für Autofahrer oft kaum mehr voran.

Wie ein trockener Alkoholiker aus Mannheim seine Sucht bekämpft: Jörg Speicher (Name von der Redaktion geändert) fing schon während des Studiums an, regelmäßig zu trinken - um Stress abzubauen. Im Gespräch erzählt er, wie daraus Sucht wurde und wie er die Kontrolle zurückerlangt hat.

Transfer bestätigt: Innenverteidiger Jesper Verlaat wechselt vom SV Waldhof Mannheim zum TSV 1860 München. Das gaben die Löwen am Dienstag nun offiziell bekannt.

Löwen bestätigen Sponsoren-Deal: Wie bereits exklusiv vermeldet, wird die WTG neuer Hauptsponsor der Löwen. Am Abend bestätigte der Verein die Berichterstattung des "Mannheimer Morgen".

