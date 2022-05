Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

OB-Wahl in Mannheim wohl am 18. Juni 2023: In gut einem Jahr soll in Mannheim die Oberbürgermeisterwahl stattfinden - diesen Termin schlägt die Stadtverwaltung dem Gemeinderat vor. Ob der amtierende OB Peter Kurz erneut antritt, ist noch offen.

Mannheimer Klinikum - auch 2023 droht ein Millionen-Loch: Schon dieses Jahr musste die Stadt Mannheim ihrem Klinikum mit 55 Millionen Euro unter die Arme greifen, auch im nächsten Jahr droht als Folge von Corona ein ähnlich großes Defizit. Wir erklären die Hintergründe.

Technische Werke Ludwigshafen erhöhen Strom- und Erdgaspreise: Bisher konnten die gestiegenen Beschaffunsgkosten für Strom und Gas abgefedert werden. Nun müssen sie an die Kunden und Kundinnen weitergegeben werden. Wie hoch die Steigerungen ausfallen.

Trainersuche beim SV Waldhof - jetzt geht es auf die Zielgerade: Bis über Pfingsten will Sportgeschäftsführer Tim Schork den neuen Waldhof-Trainer gefunden haben. Ein Mann ist plötzlich wieder dick in der Verlosung. Derweil scheint Jesper Verlaat einen neuen Club gefunden zu haben.

Vor Steuerentlastung steigt Spritpreis: Am Mittwoch sinkt die Steuer auf Sprit. Davor haben die Preise noch einmal angezogen. Und auch am 1. Juni könnten Autofahrer, die eine sofortige Weitergabe der Entlastung erwarten, enttäuscht werden.

Jugendliche am Scholl-Gymnasium fragen Mannheims Bundestagsabgeordnete: Die Mannheimer Bundestagsabgeordneten Sekmen und Stockmeier stellen sich am Geschwister-Scholl-Gymnasium Fragen von Jugendlichen. Das macht Spaß und überzeugt - zeigt aber auch, welche Spannungen es in der Gesellschaft gibt.

20-Jähriger springt in Heidelberg auf der Flucht vor der Polizei in den Neckar: Er hat eine Frau in Heidelberg sexuell belästigt und bestohlen. Bei der anschließenden Flucht landete der Täter im Neckar und musste von der Polizei gerettet werden.

War 1992 Stadtrat: der heutige Oberbürgermeister Peter Kurz. © Tröster

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Im neuen Newsletter “MM Business Class” informiert Sie die Wirtschaftsredaktion des "Mannheimer Morgen" über die wichtigsten Wirtschaftsnachrichten aus Mannheim und der Region. Jetzt kostenfrei anmelden und jeden Mittwoch den Newsletter “MM Business Class” erhalten!