Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Stadtfest Mannheim - Kinderfest bei Kleinen sehr beliebt: Die kleinen Besucher des Mannheimer Stadtfestes konnten sich auf den Kapuzinerplanken austoben - beim Kinderfest. Stundenlanges Malen war ebenso möglich wie das Testen artistische Fähigkeiten.

Interview mit Adler Mannheim Co-Trainer Marcel Goc: Die Eishockey-Experten sind sich einig: Marcel Goc hat eine große Trainerkarriere vor sich. In der nächsten Saison geht Goc den nächsten Schritt: Als Co-Trainer der Adler Mannheim unterstützt er Chefcoach Bill Stewart.

Malaika Mihambo gewinnt wieder: Malaika Mihambo gewinnt den Weitsprung-Wettbewerb bei der Kurpfalz-Gala in Weinheim. Die Olympiasiegerin beweist einmal mehr, dass sie auf dem Boden geblieben ist.



Mannheimer Zeltfestival biete Bühne für Bands von Pop bis Rock: Zwei Tage lief das Zeltfestival Rhein-Neckar auf dem Mannheimer Maimarktgelände. Am Freitag ging es mit Acts wie Guano Apes rockig zu, am Samstag feierte die große Hoffnungsträgerin Loi ein Heimspiel.

Raser fahren illegales Rennen auf A 650 in Ludwigshafen : Vier hochmotorisierten BMW fuhren am Sonntag an der Anschlussstelle Bruchwiesenstraße auf die A650 und lieferten sich ein Rennen. Einen der Fahrer konnte die Polizei erwischen, seinen Führerschein ist der junge Mann los.

"Jugend forscht": David Sauer aus Speyer ist Bundessieger in Biologie: David Sauer vom Gymnasium am Kaiserdom in Speyer holt sich beim 57. Bundeswettbewerb "Jugend forscht" den Sieg im Fach Biologie. Sein Thema: „Wirkungsmechanismen von Dihydroxybenzenen in Pflanzen“.

Open-Air-Konzert mit Annette Ehrlich und Nils Wanderer im Heidelberger Schloss: „Im Zeichen der Liebe“ stand das Open-Air-Konzert im Innenhof des Heidelberger Schlosses. Nicht alle Karten waren verkauft worden - so entstand eine intime Atmosphäre, den direkten Austausch mit dem Publikum erlaubte.

