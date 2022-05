Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Klima, Krieg und Marktplatz - die Rede des Oberbürgermeisters beim Mannheimer Bürgerfest: „Wir sind in Mannheim soweit gut durch die Krise gekommen“, sagte Oberbürgermeister Peter Kurz beim Frühlingsempfang im Rosengarten. Allerdings stimmte er die Menschen in der Stadt auch auf viele künftige Herausforderungen ein.

Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten in Weinheim: Bei einem Unfall auf der B38 zwischen Weinheim und Nieder-Liebersbach sind mehrere Personen verletzt worden. Der Tunnel ist noch bis in die Abendstunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Wie ein Fußballplatz in Ober-Absteinach zum Klimaschutz beiträgt: Viel Lob und Anerkennung von politischer Seite hat der FC Ober-Abtsteinach bekommen. Mit Tobias Engert sorgte ein Wissenschaftler dafür, dass ein Kunstrasenplatz zum Nachahmungsobjekt werden könnte - und zwar überall.

Schwungvoller Saisonstart im Parkschwimmbad Mannheim-Rheinau: Mit dem traditionellen Fest des Fördervereins hat die Saison 2022 im Parkschwimmbad Mannheim-Rheinau begonnen. Zum Schwimmen blieb es den meisten jedoch noch zu kühl.

Sechs Stunden Ekstase bei der Schlagernacht des Jahres: Die Schlagernacht in der Mannheimer SAP Arena hat am Samstagabend ältere und jüngere Vertreter des Fachs auf die Bühne gebracht. Mehr als sechs Stunden lang wird der Schlager ausgelassen gefeiert.

Kuriose Kunstfiguren beim Comedy Cup im Mannheimer Capitol: Nach zweijähriger Corona-Pause war bei der achten Auflage endlich wieder Humor Trumpf. Am Ende durften sich beim "Comedy Cup" im Capitol drei preiswürdige Gewinner freuen.

Historische Momente und viele persönlichen Erinnerungen: Die Amerikaner hatten rund 60 Jahre ihr Hauptquartier in Heidelberg - sie lebten aber auch in der Stadt. Im neuen Mark Twain Center werden historische Momente und viele persönliche Erinnerungen dokumentiert.

Musikfestival "So klingt LU" feiert erfolgreich Premiere: Staatsphilharmonie und Beirat für Migration und Integration blicken zufrieden auf die Erstausflage am Wochenende zurück. Beiratsvorsitzender Joannis Chorosis spricht von einem Meilenstein.

Der „MM“ organisiert eine Kunstausstellung und Benefizauktion mit Manfred Fuchs: Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Fuchs Petrolub war sein ganzes Leben ebenso auch Künstler. Alle Berichte, Fotostrecken und Videos zur Aktion zugunsten des "MM"-Hilfsvereins gibt's hier.

