Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten - Saukopftunnel gesperrt

Weinheim. Bei einem schweren Verkehrsunfall im Saukopftunnel zwischen Weinheim und Nieder-Liebersbach sind am Sonntagmittag mehrere Personen verletzt worden. In den Unfall auf der B38 waren nach Angaben der Feuerwehr vier Fahrzeuge verwickelt. Aus bisher ungeklärter Ursache war es gegen 13.45 Uhr nach circa 200 Metern im Tunnel vom Westportal (Weinheim) im inneren zu einer Karambolage gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, wurden bei dem Unfall mehrere Personen verletzt, jedoch nicht schwer oder lebensgefährlich. Zunächst lagen keine gesicherten Informationen zum Unfallhergang und dessen Folgen vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei Ankunft der Feuerwehr waren keine Personen mehr in den Fahrzeugen eingeklemmt. Die Verletzten wurden von den Rettungsdiensten betreut. Aufgrund der zunächst unklaren Einsatzlage kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Rettungskräfte waren im Einsatz um den verletzten Personen zu helfen. © Feuerwehr Weinheim

Nachdem die Betroffenen versorgt waren und von den Fahrzeugen keine Brandgefahr mehr ausgegangen war, konnte die Einsatzstelle an die Straßenmeisterei und die Polizei zur Unfallaufnahme übergeben werden. Die Bergungsarbeiten und auch Reinigungsarbeiten werden laut der Straßenmeisterei noch Zeit in Anspruch nehmen und der Saukopftunnel erst am Abend wieder für den Verkehr freigegeben werden können. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, können sich bei der Polizei Weinheim unter 06201/10030 melden.