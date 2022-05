Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Mannheim feiert wieder drei Tage Stadtfest: Vier Bühnen am Wasserturm und auf den Planken, dazu ein Kinderfest mit Bühne auf den Kapuzinerplanken: Das ist das Stadtfest in Mannheim. Jetzt wurde das Programm vorgestellt.

Großer Andrang zur Globus-Eröffnung in Mannheim: Rund 100 Kunden warten schon vor 8 Uhr am Donnerstagmorgen am Kurpfalz Center geduldig auf Einlass. Sie wollen die ersten sein, die in dem neuen Globus-Supermarkt auf der Vogelstang einkaufen.

Mannheim und Heidelberg mit Blick auf Klinikfusion optimistisch: Die Verantwortlichen der beiden Universitätskliniken zeigen sich vorsichtig optimistisch. Die Fusion sei nicht gescheitert, es gebe aber noch einige "dicke Bretter zu bohren".

Mannheimer CDU-Stadtrat Egon Jüttner will erneut kandidieren: Er holte als CDU-Politiker drei Mal das Bundestags-Direktmandat im eigentlich roten Mannheim: Egon Jüttner. An diesem Freitag wird er 80. In der Kommunalpolitik hat er noch einiges vor, wie er verrät.



Geschäftsführer verlässt die Alte Feuerwache Mannheim: "Es ist Zeit für etwas Neues", findet Sören Gerhold nach insgesamt 18 Jahren im Kulturzentrum. Seine Stelle ist zum 1. Oktober ausgeschrieben.

Foto-Installation macht altes Fischerhaus in Neuenheim unsterblich: Georges Rousse ist international bekannt für seine kurzlebigen Installationen und die daraus entstehenden Fotografien. Besonders gerne widmet sich der Pariser abbruchreifen Gebäuden - nun ist es das Fischerhaus in Neuenheim.

Mannheimer Konzern Südzucker setzt auf Fleischersatz: Der Mannheimer Konzern übernimmt einen niederländischen Hersteller. Warum das zur neuen Strategie passt, hat Vorstandsvorsitzender Niels Pörksen jetzt auf der Jahrespressekonferenz erklärt.

Der „MM“ organisiert eine Kunstausstellung und Benefizauktion mit Manfred Fuchs: Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Fuchs Petrolub war sein ganzes Leben ebenso auch Künstler. Alle Berichte, Fotostrecken und Videos zur Aktion zugunsten des "MM"-Hilfsvereins gibt's hier.

