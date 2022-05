Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

SV Waldhof Mannheim löst die Pflichtaufgabe: Mit dem Sieg gegen den FC Türkspor Mannheim im Endspiel des Verbandspokal löst der SV Waldhof das Ticket für den DFB-Pokal. Nach der Partie gibt der SVW die ersten acht Abgänge bekannt.

Klinikum geht wegen Schadensersatz vor Gericht: Rund ein Jahr liegt es zurück, dass ein ehemaliger Geschäftsführer des Mannheimer Uniklinikums im "Hygiene-Prozess" verurteilt wurde. Jetzt hat der Klinikums-Aufsichtsrat eine zivilrechtliche Klage beschlossen.

Am 1. Juni droht Ärger an der Tankstelle: Die Steuer auf Sprit sinkt in eineinhalb Wochen kräftig. Am Einführungstag droht jedoch doppelter Ärger. Es könnte zu Engpässen kommen, zudem ist noch längst nicht ausgemacht, dass die Preise direkt abstürzen werden.

Zwei Verletzte und eine Vermisste: Bei einem Auffahrunfall auf der A 6 bei Sinsheim sind zwei Menschen verletzt worden. Eine weitere Person wird vermisst. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

30 Bäume für 30 Jahre Freundschaft : Kirschbäume sollen die Städtepartnerschaft zwischen Heidelberg und dem japanischen Kumamoto symbolisieren. Die Feierlichkeiten werden im nächsten Jahr nachgeholt – ein Zeichen wird schon jetzt gesetzt.

Geflüchtete können Geld beim Jobcenter beantragen: Nachdem sich Bund und Länder darauf verständigt haben, dass Geflüchtete Hartz IV beantragen können, stellt die Stadt Mannheim interne Zuständigkeiten um. Geflüchtete können die Leistungen ab Mittwoch beantragen, die Mannheimer Fraktion befürchtet lange Wartezeiten.

Unternehmertum und Bildung: Ohne diese beiden Säulen werden wir die Zukunft nicht gewinnen, sagt Harald Christ in einem Gastbeitrag. Es braucht innovative Leistungsfähigkeit und mutige Unternehmer.

Unternehmen nur bedingt verantwortungsbereit bei Lieferkettengesetz: Eine Studie des Mannheimer IT-Dienstleisters Osapiens offenbart bei zahlreichen Unternehmen noch Lücken, wenn es um die Durchsetzung von Menschenrechten geht.

Hector-Preis an Anna Uddenberg: Die Kunsthalle Mannheim ehrt die schwedische Bildhauerin Anna Uddenberg mit dem Hector-Preis 2022. Die Werke der Künstlerin geben Betrachterinnen und Betrachtern Rätsel auf.

