Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Strafbefehl gegen Mannheims Ex-Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel: Das Strafverfahren gegen den früheren Mannheimer Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel ist abgeschlossen. Er hat einen Strafbefehl wegen zweifacher Untreue und falscher eidesstattlicher Versicherung.

Großbrand in Gebäudekomplex in Heidelberg-Bahnstadt: Millionenschaden ist am Freitagnachmittag beim Brand eines Bürogebäudes in der Heidelberger Bahnstadt entstanden. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.

Rundgang durchs Ludwigshafener Rathaus-Center vor dessen Abriss: Bei einem Rundgang durch das verlassene Rathaus-Center haben die Projektleiter erläutert, wie der Abriss im Detail ablaufen soll - und wo die großen Herausforderungen warten.



Das 9-Euro-Ticket im Test: Das 9-Euro-Ticket ist beschlossen und ab sofort bei der RNV erhältlich - wir haben getestet, ob es schon funktioniert.

Der „MM“ organisiert eine Kunstausstellung und Benefizauktion mit Manfred Fuchs: Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Fuchs Petrolub war sein ganzes Leben ebenso auch Künstler. Alle Berichte, Fotostrecken und Videos zur Aktion zugunsten des "MM"-Hilfsvereins gibt's hier.

