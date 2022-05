Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Wie Mannheim beim Verkehrsversuch nachbessern will: Mehr Aufenthaltsqualität oder gewaltiges Chaos? Beim Verkehrsversuch in der Innenstadt gehen die Meinungen immer noch auseinander. Die Stadtverwaltung hat jetzt auf Kritik reagiert und Nachbesserungen angekündigt.

Wie es ist, in den Mannheimer Quadraten Opfer eines Autoknackers zu werden: Kaputte Scheibe, das Fahrzeug ausgeräumt. Anfang April kam es in den Quadraten zu einer Serie von Autoaufbrüchen. Eine Mannheimerin berichtet von ihrem Fall und die Polizei gibt Tipps, wie man sich schützen kann.

Katzen im Süden Walldorfs dürfen nicht mehr ins Freie - Reaktionen auf die kuriose Regelung: Die vom Aussterben bedrohte Haubenlerche soll besser geschützt werden. Deshalb dürfen Katzen in Walldorf während der Brutzeit nicht mehr das Haus verlassen. Das bringt Tiere und Menschen im Ort an ihre Grenzen.



Mannheimer Ethanolhersteller Cropenergies kritisiert Bundesregierung: Kann der Verzicht auf Kraftstoff aus Biomasse helfen, die Ernährung der Menschen sicherzustellen? Für Stephan Meeder, Vorstandschef des Bioethanolhersteller Cropenergies, gehen solche Forderungen an der Realität vorbei.

Ludwigshafener Rapper Apache 207 bringt eigenen Wein heraus: Der Name „Niederfelder – Too sad to disco Cuvée“ ist angelehnt an sein letztes Album. Die Release-Party will der Rapper auch selbst besuchen.

VR Bank Rhein-Neckar macht 10,7 Millionen Euro Gewinn: Die Mannheimer Genossenschaftsbank will zwei Prozent Dividende zahlen und damit weniger als im Vorjahr. Bei der Bilanzsumme knackt die VR Bank Rhein-Neckar die Fünf-Milliarden-Euro-Grenze.

Der „MM“ organisiert eine Kunstausstellung und Benefizauktion mit Manfred Fuchs: Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Fuchs Petrolub war sein ganzes Leben ebenso auch Künstler. Alle Berichte, Fotostrecken und Videos zur Aktion zugunsten des "MM"-Hilfsvereins gibt's hier.

