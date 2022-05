Geschäftsführer verlässt die Alte Feuerwache Mannheim

Geschäftsführer Sören Gerhold wird die Alte Feuerwache verlassen, seine Stelle ist bereits ausgeschrieben. Das bestätigte der 38-Jährige am Donnerstag auf Anfrage dieser Redaktion. Voraussichtlich im Herbst wolle er sich nach zehn Jahren in der Position neu orientieren: „Insgesamt arbeite ich seit 18 Jahren in der Alten Feuerwache. Es ist Zeit für etwas Neues.“ Das gelte für beide Seiten: „Dass so eine Institution alle paar Jahre von jemand Neuem Impulse bekommt, entspricht auch meinem Kulturverständnis“, betont Gerhold. Andere Gründe für den Abschied gebe es nicht. Der Zeitpunkt gab jetzt den letzten Ausschlag: „Es stehen ja einige räumliche Veränderungen an. Die habe ich noch auf den Weg gebracht.“ Ausgeschrieben ist die zunächst auf fünf Jahre befristete Stelle ab 1. Oktober 2022. Zu den Aufgaben zählen laut Ausschreibung die „Übernahme der künstlerischen und betriebswirtschaftlichen Gesamtverantwortung der Gesellschaft“ sowie die „Gewährleistung und Weiterentwicklung des anspruchsvollen künstlerischen Programms unter Berücksichtigung regional-spezifischer Besonderheiten“.

