Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Das Pflanzenschauhaus im Mannheimer Luisenpark wird umgebaut: Bis zur Bundesgartenschau 2023 wird das Pflanzenschauhaus komplett saniert. Die Änderungen sind gewaltig, auf Besucherinnen und Besucher des Parks hat der Umbau gewisse Auswirkungen.

Abriss des Ludwigshafener Rathaus-Centers kostet 72 Millionen: Der Rückbau von Rathaus und Rathaus-Center in der Ludwigshafener Innenstadt wird deutlich teurer als bei einer Schätzung im Jahr 2020 angenommen.

Der April macht seinem Ruf alle Ehre: Der April zeigte sich, wie es der Volksmund besagt, von seiner ausgesprochen launischen und wechselhaften Seite. Es war viel zu nass und trotzdem ausgesprochen sonnig in Mannheim.

Schnatterers fulminanter Waldhof-Schlussspurt: Mannheims Routinier Marc Schnatterer dreht nach seiner Vertragsverlängerung richtig auf und ist am Ende der Saison mit Dominik Martinovic der beste Waldhof-Scorer. Vom neuen Trainer hat er klare Vorstellungen.

Welches Instrument passt am besten zu mir?: Die Hörakademie im Heidelberger Stadtteil Neuenheim bietet Tests zur Hörwahrnehmung an - und um das passende Instrument zu finden. Dazu hat sie einen sechsteiligen Test entwickelt.

"Ich habe den Zölibat verletzt": Der Rücktritt von Speyerer Generalvikar Andreas Sturm hat eine Welle von Reaktionen ausgelöst. Im Interview spricht er offen über Beweggründe, Beziehungen und über sein Buch „Ich muss raus aus dieser Kirche“, das im Juni erscheint.

