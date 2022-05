Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Nach Einsatz mit Todesfolge am Mannheimer Marktplatz: Vorverurteilung von Beamten durch das eigene Polizeipräsidium? Aus Sicht einer Polizeigewerkschaft ist das im Fall vom Einsatz mit Todesfolge in Mannheim passiert. Der Polizeipräsident widerspricht.

Zwischen Sex und Stigma - Ein Betroffener berichtet in Mannheim über Chemsex-Erfahrungen: Etwas Crystal Meth - und plötzlich ist man aphrodisiert und bereit für (stundenlangen) Sex. Fühlt weder Hemmung noch Schmerz, findet sich und jeden attraktiv. Oft folgt ein böses Erwachen. Was treibt Menschen an, die Drogen beim Sex nehmen?

Adler Mannheim verpflichten zwei neue Spieler: Die Adler Mannheim haben zwei neue Spieler unter Vertrag genommen. Beide haben jeweils einen Einjahresvertrag unterzeichnet.

Nach Serie von Straftaten in Mannheim-Neckarau - Polizei fasst Tatverdächtigen: Er soll am Sonntag zweimal in dasselbe Haus eingebrochen sein - und stand jeweils plötzlich dem Wohnungsinhaber gegenüber. Ein 32-Jähriger wird verdächtigt, am Wochenende in Neckarau mehrere Straftaten begangen zu haben.

Neues Kombibad Herzogenried: Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz hat den Spatenstich für das neue Kombibad Herzogenried vollzogen. Er betont, mit dem Neubau auch das Vereins- und Schulleben stärken zu wollen, und wehrt sich gegen den Begriff "Spaßbad".

Streit zwischen Heidelberger Uni und Land: Das Sozialministerium hat nach einer entsprechenden Verfügung der Stadt Heidelberg die Bauarbeiten am früheren Gefängnis "Fauler Pelz" eingestellt.

Mannheimer Freibäder öffnen - „Opening Light“ im Carl-Benz-Bad: Am Samstag öffnen die städtischen Freibäder in Mannheim. Schon am Donnerstag und Freitag öffnet das Carl-Benz-Bad jeweils für sechs Stunden - und bei freiem Eintritt.

Neues Ludwigshafener Impfzentrum im Pfalzbau: Seit Montag ist das Ludwigshafener Impfzentrum nicht mehr in der Walzmühle, sondern im Pfalzbau zu finden. Für den Fall, dass sich die Corona-Lage im Herbst verschärft, ist schon jetzt ein Pool von 200 potenziellen Helfern vorhanden.

Hoffenheim trennt sich von Cheftrainer Sebastian Hoeneß: Hoffenheim war lange auf Europa-Kurs, doch ab Mitte März ging nichts mehr. Nun haben die Verantwortlichen die Konsequenzen gezogen und die Trennung von Cheftrainer Hoeneß bekanntgegeben. Wer auf ihn folgt, blieb offen.

