Rund 100 Kunden warten schon vor 8 Uhr am Donnerstagmorgen am Kurpfalz Center geduldig auf Einlass. Sie wollen die ersten sein, die in dem neuen Globus-Supermarkt auf der Vogelstang einkaufen. Nach dem Kapitel Real, das an diesem Standort am 4. Mai endete, ist die Vorfreude auf etwas Neues auch bei den Angestellten zu spüren. Gut gelaunt stehen sie Spalier und applaudieren, als die ersten

