Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Lebensmittel-Kontrollen in der Region - Tote Maus hinter der Brotschneidemaschine: 24 Lebensmittel-Betriebe sind im vergangenen Jahr geschlossen worden, nachdem Kontrolleure vorbeigeschaut haben. Besonders viel Arbeit bescherten die in der Pandemie erfolgreichen Lieferdienste.

Polizeieinsatz in Mannheim-Waldhof - Beinschuss war laut Obduktionsergebnis nicht tödlich: Ein 31-jähriger Mann verstarb am Dienstag während eines Polizeieinsatzes in Mannheim. Nun haben das LKA und die Staatsanwaltschaft das vorläufige Obduktionsergebnis der Rechtsmedizin Heidelberg bekannt gegeben.

Vollsperrung am Mannheimer Hauptbahnhof läuft planmäßig: Die Bus- und Stadtbahnhaltestelle Mannheim Hauptbahnhof ist seit Mittwochmorgen bis voraussichtlich Anfang Oktober gesperrt. Doch das Chaos bleibt bislang aus.

Internationale Strecke von Flixtrain führt durch Metropolregion: Der private Fernzuganbieter Flixtrain nimmt im Laufe der nächsten Monate drei weitere Linien in seinen Fahrplan auf. Darunter die erste internationale Strecke.

Streik in Pfälzer Kitas - 900 Erzieherinnen bei Kundgebung in Ludwigshafen: Aus der gesamten Pfalz sind am Mittwochvormittag Erzieherinnen und Erzieher nach Ludwigshafen gekommen, um für bessere Arbeitsbedingungen zu streiken. Es herrscht großer Personalmangel.

Gärtner-Abgang sorgt für nächste Baustelle bei den Löwen: Der für die Saison 2022/23 eigentlich als Co-Trainer vorgesehene Klaus Gärtner verlässt den Bundesligisten endgültig. Der Ex-Chefcoach geht nach wieder nach Österreich und auch die Zukunft von Ljubomir Vranjes scheint geklärt.

Was im Delta in den kommenden Tagen los ist: In der neuen Ausgabe der Leben-KulTour für die Metropolregion geht es um Rapperin Juju, Kabarettist Gerhard Polt oder den modernen Tanz der La Trottier Dance - für jeden ist was dabei.

Für Waldhof-Keeper Bartels mehr Chance als nur ein "Dankeschön": Waldhof-Torwart Jan-Christoph Bartels will sich im Saisonfinale nochmals von seiner besten Seite zeigen und sich schon jetzt für die nächste Spielzeit anbieten.

Der „MM“ organisiert eine Kunstausstellung und Benefizauktion mit Manfred Fuchs: Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Fuchs Petrolub war sein ganzes Leben ebenso auch Künstler. Alle Berichte, Fotostrecken und Videos zur Aktion zugunsten des "MM"-Hilfsvereins gibt's hier.

