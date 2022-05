„Don’t stop believin’“ schallt am Mittwochvormittag um kurz vor 11 Uhr von den Lautsprecherboxen an der Bühne über den da noch menschenleeren Europaplatz in Ludwigshafen. Den Glauben nicht zu verlieren, darum geht es im Liedtext der Band Journey. Ein treffendes Motto für die rund 900 Menschen, die kurze Zeit später mit Transparenten, Schildern, gelben Warnwesten und Trillerpfeifen

...