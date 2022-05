Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Mehr Zuschauer gewünscht: Die Veranstalter von Sound of Peace Mannheim haben ein durchwachsenes Fazit gezogen: Die Stimmung im Ehrenhof war gut, das Programm lief reibungslos - die Resonanz aber war verhalten. Das wirft nun neue Probleme auf.

Bagger statt Straßenbahnen: Der Mannheimer Bahnhofsvorplatz wird zur Baustelle. Bis Anfang Oktober ist der wohl wichtigste innerstädtische Verkehrsknoten gesperrt. Wir erklären, welche Umleitungen gelten.

Parolen an Schule aufgetaucht: Unbekannte haben am Carl-Bosch-Gymnasium in Ludwigshafen Ukraine-feindliche Parolen an eine Tafel geschmiert. Eltern der dort unterrichteten Geflüchteten sind besorgt, Polizei und Staatsanwaltschaft informiert.

Polizeiwissenschaftler kritisiert Beamte: Der Polizeiwissenschaftler Thomas Feltes sieht nach dem Polizeieinsatz mit Todesfolge in Mannheim ein generelles Polizeiproblem. „Der Einsatz von Pfefferspray und Taser ist bei psychisch Kranken völlig ungeeignet“, sagt er.

Nach tödlichen Messerstichen in Untersuchungshaft: Tödlich mit einem Messer verletzt worden ist ein 32-jähriger am Sonntagmorgen in einer Wohnung in Ludwigshafen-Süd. Ein 24-Jähriger soll nach einem vorangegangenen Streit mehrmals auf den Mann eingestochen haben.

Mit Messer lebensgefährlich verletzt: Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung in einer Gaststätte ist ein 23-Jähriger in Mannheim mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Die Tatverdächtigen konnten entkommen.

Nach Cyber-Angriff in Schriesheim: Die Stadt Schriesheim hat nun mitgeteilt, was bei der Cyber-Attacke gestohlen wurden. Darunter befinden sich auch Auflistungen mit personenbezogenen Daten.

Klima-Aktivisten klebten auf dem Asphalt: Sie wehren sich gegen den weiteren Ausbau von fossiler Infrastruktur und gehen dabei ein hohes Risiko ein: Eine Gruppierung, die sich "Die letzte Generation" nennt, zog am Montagmorgen in Heidelberg den Unmut von Autofahrern auf sich.

