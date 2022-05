Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Wohin mit dem Kraftwerksmüll: Sowohl das AKW Biblis als auch Philippsburg suchen Abnehmer von Abbruchmaterial aus dem Reaktor-Rückbau - denn auch diesen vermeintlich unproblematischen Abfall will keiner haben.

Demonstration in Mannheim eskaliert: Rund 900 Menschen haben am Samstagabend in der Innenstadt von Mannheim gegen Polizeigewalt demonstriert. Im Verlauf des Demozuges kam es zu Ausschreitungen.

Sturzserie führt zu Abbruch: Schock auf der Seckenheimer Waldrennbahn - Lokalmatador Tommaso Scardino musste am Samstag beim Badenia-Renntag per Hubschrauber ins Klinikum geflogen werden. Der Renntag wurde abgebrochen.

Das ist los bei "Sound of Peace" in Mannheim: Am Sonntag werden in Mannheim am Schlosshof zahlreiche Musikerinnen, Künstler und Bands auf der Bühne stehen um ein Zeichen für den Frieden zu setzen - und Spenden zu sammeln. Wir begleiten die Aktion mit Liveberichten.

Wie Kunst von Manfred Fuchs direkt der Gesellschaft hilft: Bei der Vernissage zur Benefizausstellung mit Kunst des Mannheimer Ehrenbürgers Manfred Fuchs herrscht in der Prince House Gallery Begeisterung. Der Erlös geht an die Aktion „Wir wollen helfen“ des „Mannheimer Morgen“.

SVW vergibt gegen Wehen die nächste Chance: Nach dem Unentschieden beim SV Wehen-Wiesbaden kann der SV Waldhof nicht mehr aus eigener Kraft Vierter werden. Nach Abpfiff des Spiels kam es im Gästeblock zu wilden Prügeleien - da war selbst Kapitän Seegert machtlos.

20-Jähriger stirbt nach Kollision: Bei einem schweren Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen auf der A 6 bei Reilingen ist ein junger Mann noch an der Unfallstelle verstorben. Drei weitere Personen im Unfallwagen wurden schwer verletzt.

Stadt steckt 130 000 Euro in die Sanierung: Zwischen Industrie, Gewerbe und Autoverkehr einen "Ort zum Wohlfühlen" zu schaffen - das ist nicht ganz einfach. Bei einem sanierungsbedürftigen Spielplatz im Mannheimer Stadtteil Neckarau ist dies jetzt gelungen.

