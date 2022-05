Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Mann nach Polizeieinsatz in Mannheim-Waldhof gestorben: Bei einem Polizeieinsatz mit Schusswaffengebrauch ist am Dienstag ein Mann ums Leben gekommen. Ein 31-Jähriger soll seine Mutter bedroht und ein Messer gehabt haben.

Geothermie-Anlagen in Mannheim?: Die Firmen MVV und Vulcan planen Geothermie-Anlagen, die auf Mannheimer Gebiet liegen könnten. Im Gemeinderat haben sie jetzt den Projektstand vorgestellt - und dabei auch erklärt, dass Wohnbebauung kein Hindernis sein muss.

Anti-ukrainische Parolen an Ludwigshafener Schule: Nach intensiven Nachforschungen haben das Carl-Bosch-Gymnasium und die Polizei den Vorfall aufgeklärt. Warum der Fall ganz anders ist, als bisher angenommen.

So läuft die Sanierung der Alten Brücke in Heidelberg: Die Sanierung der ersten Stütze der Alten Brücke hat begonnen. Unter der Wasserkante müssen Sandsteinquader ausgetauscht werden. 5,4 Millionen Euro sind für die Reparatur von vier Pfeilern vorgesehen.

Zwischen Neckar und Bergstraße wird gegen gefährliche Raupen gekämpft: Die Städte und Gemeinden rüsten sich gegen den Eichenprozessionsspinner. Seine Raupen können für Menschen gefährlich werden. Eine Vogelart kann im Kampf gegen den Schädling helfen.

Springpferd nach Sturz beim Maimarkt Turnier eingeschläfert: Der Wallach PB Maserati von Reiterin Pia Reich zog sich einen Trümmerbruch am Ellbogen des Vorderbeins zu, der nicht behandelbar war.

Flucht vor Raketeneinschlägen: Der ukrainische Politologe Sergej Vlasov ist nach einem Raketenangriff auf seinen Wohnort bei Kiew in Schriesheim untergekommen. Im Gespräch mit der Redaktion berichtet er über die Lage in seinem Heimatland.

Der „MM" organisiert eine Kunstausstellung und Benefizauktion mit Manfred Fuchs: Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Fuchs Petrolub war sein ganzes Leben ebenso auch Künstler.

Nachrichten aus Mannheim und der Region

