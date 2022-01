Rhein-Neckar. Was war los am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Angeklagter räumt Tat in Mannheim ein: Rund 200 Schläge und Tritte in 28 Minuten - Am Landgericht Mannheim hat der Angeklagte die brutale Tat aus dem vergangenen Jahr im Café Royal in der Neckarstadt eingeräumt. Allerdings spricht er in einer Erklärung von Notwehr.

Neue Quarantäne-Regeln gelten ab Mittwoch im Südwesten: In Baden-Württemberg sollen von diesem Mittwoch an neue Quarantäne-Regeln gelten. Kontaktpersonen müssten dann unter bestimmten Umständen gar nicht mehr in Quarantäne.

Bürgermeister in Sandhausen fremdenfeindlich beschimpft - Ermittlung gegen Kneipenbesitzerin: Unter anderem wegen des Anfangsverdachts der Volksverhetzung haben die Staatsanwaltschaft Heidelberg und die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die Ermittlungen gegen die Inhaberin einer Gaststätte in Sandhausen aufgenommen.

„Winterlichter“ vorläufig abgesagt: Der Mannheimer Luisenpark hatte noch gehofft, die beliebte Lichterschau im Januar starten zu können. Doch die Pandemie verhindert das. Vielleicht kann sie im März nachgeholt werden.

Ministerium will erst Ende Februar über die Luca-App entscheiden: Die Luca-App soll dabei helfen, Corona-Kontakte nachzuverfolgen. Allerdings ist die Zahl der Kritiker groß. Und eine Alternative gibt es auch auf Staatskosten. Nun läuft der Vertrag aus. Wie entscheidet sich das Land?

Aktuelle Corona-Lage in Mannheim und der Region: Nach den täglich veröffentlichten Werten der Stadt Mannheim hat sich die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen am Montag mit 309 neuen Fällen auf insgesamt 32.283 erhöht. Eine weitere Person verstarb im Zusammenhang mit dem Virus.

Adler-Verteidiger Holzer ist rechtzeitig fit für den Olympia-Traum: Nach seinem gelungenen Comeback beim Mannheimer Sieg gegen Schwenningen will Korbinian Holzer im Februar bei den Winterspielen in Peking dabei sein.

