Rhein-Neckar. Was war los am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Warnung zum Schulstart nach den Ferien - GEW sorgt sich wegen Omikron: Mit Blick auf die schnelle Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus in Baden-Württemberg fürchtet die Bildungsgewerkschaft GEW in den kommenden Wochen hohe Infektionszahlen - und weitere Schul- oder Kita-Schließungen.

SPD und Grüne dämpfen Erwartungen an schnelle Impfpflicht: Die Omikron-Welle rollt, eine allgemeine Impfpflicht wird sie nicht stoppen können. Dennoch fordert die Union Tempo bei dem Vorhaben. Ampelkoalitionäre haben es aber nicht ganz so eilig.

Corona-Lage in der Region: Das Infektionsgeschehen in der Region hat am Sonntag zugenommen. In Mannheim stieg die 7-Tage-Inzidenz auf mehr als 350. Noch deutlicher nahmen die Werte in Heidelberg, wo die Inzidenz bei fast 400 lag, und dem Rhein-Neckar-Kreis zu.

Ein Laufbus für den Schulweg in Mannheim-Franklin: Viele Baustellen, noch fehlende Gehwege und Fußgänger-Querungen: Im Mannheimer Stadtteil Franklin haben sich Eltern und Kinder einen Laufbus für den Schulweg organisiert - mit Fahrerinnen, Haltestellen und festem Fahrplan.

Land will Kommunen im Streit um Maßregelvollzug notfalls zwingen: Die Zentren für Psychiatrie im Land platzen aus allen Nähten. Das Land versucht Platz zu schaffen, kann aber mit der wachsenden Zuweisung psychisch kranker Straftäter durch die Gerichte nicht mithalten. Die Folge: Straftäter müssen freigelassen werden.

Zerstörungswut ausgelassen - Jugendliche sorgen in Frankenthal für Stromausfall in bis zu 50 Haushalten: Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 40.000 Euro. Für die Reparaturen sind nun umfangreiche Tiefbauarbeiten nötig.

Eishockey live: Die Adler Mannheim empfangen am Sonntag die Schwenninger Wild Wings in der SAP Arena. Verfolgen Sie die Partie ab 19 Uhr im Liveticker.

