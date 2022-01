Rhein-Neckar. Was war los am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Waldhof scheitert erneut an Magdeburg: Nach zwei Niederlagen in der Liga verliert der SV Waldhof gegen Magdeburg auch den Test in der Türkei. Trainer Patrick Glöckner ist dennoch insgesamt zufrieden.

Korbinian Holzer bei Adlern vor Comeback: Die Adler erwarten am Sonntag die Schwenninger Wild Wings in der SAP Arena. Dabei könnte Abwehrspieler Korbinian Holzer nach langer Verletzungspause zurückkehren.

Aktuelle Corona-Lage in Mannheim und der Region: Mit 158 neuen auf das Coronavirus positiv getesteten Personen ist die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim am Samstag auf 345,8 gestiegen. Bislang wurden 11 147 Fälle der Omikron-Variante aus Baden-Württemberg übermittelt.

Luca-App wird wieder scharf kritisiert: Nach einem Kneipenbesuch stürzt ein Mann und stirbt an den Folgen. Die Polizei will Besucher der Gaststätte als Zeugen gewinnen und nutzt die Daten der Luca-App. Das allerdings ist verboten.

Mit neuen Möbeln beladener Lkw brennt aus: Am Samstagmorgen ist in Mannheim-Friedrichsfeld ein mit neuen Postermöbeln beladener Sattelzug in Brand geraten. Das Feuer wurde mit mehreren Trupps unter Atemschutz bekämpft.

Dehoga - "2G-plus-Regel ist für viele Betriebe ein Desaster": Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) warnt angesichts der geplanten schärferen Zugangsregeln für die Gastronomie vor weiteren Umsatzeinbußen für die Betriebe.

Mannheimer Trainer Gernot Rohr im Interview: Nach seiner Beurlaubung als nigerianischer Nationaltrainer sucht er eine neue Herausforderung. Der Mannheimer erzählt über die Gründe für seine Entlassung, den Afrika Cup und seine Zukunftspläne.

