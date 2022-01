Rhein-Neckar. Was war los am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Waldhof mit Stürmer Pascal Sohm einig? Fußball-Drittligist SV Waldhof ist auf der Suche nach einem weiteren Stürmer offenbar fündig geworden - Viele Zeichen deuten auf Pascal Sohm von Dynamo Dresden.

Corona-Lage in Mannheim und Rhein-Neckar: Mit 150 neuen auf das Coronavirus positiv getesteten Personen ist die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim am Freitag auf 313,8 gestiegen. Laut Angaben der Stadt verstarb eine weitere Person im Zusammenhang mit dem Virus.

Prozessauftakt gegen "Druide Burgos von Buchonia": Am Mannheimer Landgericht hat heute der Prozess gegen vier Männer begonnen. Ermittlungsbehörden ordnen sie der Reichsbürger-Szene zu. Was am ersten Prozesstag im Gerichtssaal passierte.

Fußgänger am Mannheimer Wasserturm von Pkw erfasst: Nach ersten Angaben der Polizei sei ein Autofahrer, der vom Friedrichsplatz kommend in den Friedrichsring nach rechts einbiegen wollte, mit dem wartenden Fußgänger kollidiert.

Mehr tödliche Unfälle von Lkw-Fahrern - auch in der Rhein-Neckar-Region: Die Zahl tödlicher Unfälle auf Deutschlands Straßen ist im vergangenen Jahr auf einen historischen Tiefstand gefallen - aber bei einer Gruppe von Verkehrsteilnehmern schnellen die Todeszahlen nach oben.

