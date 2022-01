Bürgermeister fremdenfeindlich beschimpft - Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Kneipenbesitzerin

Am Sonntagvormittag wurde bekannt, dass die beschuldigte Gastwirtin in einem sozialen Netzwerk im Internet den Bürgermeister der Gemeinde Sandhausen verleumdet, fremdenfeindlich beschimpft und bedroht sowie darüber hinaus den an dem vorangegangenen Einsatz beteiligten Polizeibeamtinnen und-beamten des Polizeireviers Wiesloch mit tätlichen Übergriffen gedroht haben soll.

